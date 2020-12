Beethoven-Geburtstagsjahr hat viel zu bieten

Vor 250 Jahren erblickte Ludwig van Beethoven in Bonn das Licht der Welt, das genaue Datum ist unbekannt. Am 17. Dezember 1770 wurde er getauft. Zur Abrundung des Beethoven-Jahres übertrug der ORF am Samstag in Ö1 einen heuer im Londoner Royal Opera House entstandenen, unter Antonio Pappano musikalisch ebenso spannenden wie differenzierten „Fidelio“. Besetzt an der Spitze mit Lise Davidsen und Jonas Kaufmann, zwei großen, dunkel gefärbten Stimmen. Im Finale hörte man den überraschenden Schuss, den Marzelline auf Pizarro abgibt. Eine Idee von Regisseur Tobias Kratzer.