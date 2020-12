Landesmeisterschaften finden statt: „Tanzen für den Basketballkorb“

Sogar mehr als das: Seit Montag ist fix, dass die Tiroler Turniertänzer nach dreimaliger Verschiebung am Samstag und am Sonntag ihre Landesmeisterschaften austragen können – in den Bewerben Standard sowie beim Nachwuchs auch im Latein. „Wir sind erst die zweite Tanzsportveranstaltung in Österreich seit Corona-Beginn“, sagt Gold-Weiß-Innsbruck-Obmann und Titelverteidiger Steinegger mit Stolz – und Schweiß auf der Stirn. Die Auflagen sind vielfältig: Tests für alle, Abstandsregeln (ausgenommen sind natürlich die Paare selbst, die ohnehin zusammen trainieren), nummerierte Plätze für alle Teilnehmer, Luftfilteranlagen und nicht zuletzt keine Zuschauer. Was die Tänzer vor allem emotional trifft. Glitzernde Roben, elegante Fracks und schöne Frisuren trägt man nicht nur für die Kampfrichter. „Unser Sport lebt auch von der Show und wir wollen uns immer möglichst vielen von der schönsten Seite präsentieren – jetzt tanzen wir eben für den Basketballkorb“, erklärt Steinegger augenzwinkernd.