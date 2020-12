Milde EU-Sanktionen für Türkei - Weiter Russland-Sanktionen

Die EU will im Streit mit der Türkei über umstrittene Gaserkundungen im Mittelmeer offenbar vorerst auf härtere Wirtschaftssanktionen verzichten. Wie aus einem Papier für den EU-Gipfel am Donnerstag hervorgeht, sollen lediglich weitere Einzelpersonen auf einer Sanktionsliste landen, die an Planung und Ausführung der umstrittenen Gas-Erkundungen beteiligt sind. Die Wirtschaftssanktionen gegen Russland werden wegen des andauernden Ukraine-Konflikts um sechs Monate verlängert.