Frankreich verhängt Ausgangssperre für Silvesternacht

Wegen zu hoher Corona-Infektionszahlen dürfen die Franzosen den Jahreswechsel nicht im Freien feiern: Die Regierung verhängte für die Silvesternacht eine Ausgangssperre ab 20.00 Uhr abends, wie Premierminister Jean Castex am Donnerstagabend mitteilte. Die ursprünglich für den kommenden Dienstag geplante Öffnung von Kinos, Theatern und Museen wird bis mindestens Jänner aufgeschoben. „Wir sind noch nicht am Ende der zweiten Welle angekommen“, betonte Regierungschef Castex.

Die nächtliche Ausgangssperre tritt bereits am kommenden Dienstag in Kraft und beginnt anders als zunächst erwogen bereits um 20.00 statt um 21.00 Uhr. Nur am Heiligen Abend dürfen sich die Menschen frei bewegen und zur traditionellen Mitternachtsmesse gehen. Einige Corona-Lockerungen werden zudem aufgeschoben, wie Castex weiter sagte: Neben Kulturinstitutionen wie Theatern betrifft dies auch Gotteshäuser. Die Zahl der Teilnehmer an Messfeiern soll vorerst nicht erhöht werden, in Kirchen und Moscheen muss jeweils eine Reihe zwischen Gläubigen frei bleiben.