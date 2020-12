Geldstrafe wegen Untreue für Braunauer Ex-Bezirkhauptmann

Der frühere Bezirkshauptmann von Braunau, Georg Wojak, ist am Freitag im Landesgericht Ried vom Vorwurf des Amtsmissbrauchs und der Vorteilsannahme zur Beeinflussung freigesprochen worden. Wegen Untreue unter Ausnützung der Amtsstellung wurde er allerdings zu einer Geldstrafe von 200 Tagessätzen a 87 Euro - in Summe 17.400 Euro - zur Hälfte bedingt verurteilt. Zudem muss er dem Land 150 Euro Schadenersatz zahlen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Von den ursprünglich 1.181 Anzeigepunkten des Landes Oberösterreichs haben nur sechs in eine Anklage gemündet, alle anderen wurden wegen Geringfügigkeit eingestellt. Auch wenn der Staatsanwalt hervorhob, dass der inzwischen abberufene Behördenchef „sehr viel Gutes für den Bezirk Braunau getan hat“, könnten jene sechs Punkte „nicht unter den Teppich gekehrt werden“. Wojaks Verteidiger vermutet allerdings, dass man einfach Gründe gesucht habe, um eine Abberufung seines Mandanten zu rechtfertigen. Zahlreiche Zeugen wurden befragt - einige empfanden Wojaks Vorgehen als üblich, andere kritisierten es.

Der ehemalige Behördenleiter erklärte sich in keinem der Anklagepunkte für schuldig und verteidigte sein Handeln. Was den Vorwurf des Amtsmissbrauchs angeht, versicherte er, „wissentlich nichts Unrechtes“ getan zu haben. So nahm er einem Alkolenker - entgegen den gesetzlichen Bestimmungen - nur den Pkw-Führerschein ab und nicht auch die Fahrerlaubnis für den Traktor. Auf Nachfrage beim Land habe er die Auskunft erhalten, dass er dies nicht müsse. Der damals zuständige Beamte aus Linz bestätigte vor Gericht, dass er Wojak diese Info gegeben habe, weil die Vorgehensweise Usus gewesen sei. Laut Staatsanwaltschaft widerspreche sie aber eindeutig einer Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes.