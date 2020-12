Nur jedes zweite Tiroler Gasthaus bewirtet im Lockdown

„Bei rund 40 bis 50 Prozent der Tiroler Gastronomiebetriebe kann man während des Lockdowns Essen abholen oder liefern lassen“, sagt Alois Rainer, Fachgruppenobmann der Gastronomie in der Wirtschaftskammer Tirol. Das Offenhalten der Küchen zahle sich vor allem für die klassischen Pizzerias und chinesischen Restaurants aus, weil Abholung und Lieferung dort das ganze Jahr über zum Geschäft gehören.

„Für die anderen Betriebe ist es weitestgehend Neuland. Diese müssen sich oft erst einen Bekanntheitsgrad erarbeiten“, sagt Rainer. Die Umsatzverluste aufzufangen, sei für den Großteil der Wirte jedoch sehr schwierig. „Es geht vor allem darum, Stammgäste zu bedienen und Marktpräsenz zu zeigen“, erklärt der Gastronom. Der Erfolg hänge vor allem vom Einzugsgebiet ab: „In einer Stadt wie Innsbruck wird man sich leichter tun. Am Land ist man für die Abholung auf das Auto angewiesen.“

In den Ballungszentren versuchen viele Gastronomen ihr Glück bei Lieferdiensten, wie Artur Schreiber, Chef von Delivery Hero Austria, Betreiber des österreichweit größten Lieferdienstes Mjam, kürzlich in einem Interview auf der Online-Plattform derbrutkasten erklärte. Der Anbieter verzeichne demnach einen „großen Zulauf an Restaurants, die nun erstmals über Mjam ihr Essen ausliefern lassen wollen und darin die einzige Chance sehen, ihr Geschäft zu retten“.