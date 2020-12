„Testen, testen, testen“ gegen den nächsten Lockdown

Wien – Die Corona-Regeln für die Feiertage und die kommenden Wochen hat die Bundesregierung bereits am Freitagabend verkündet. Nun versucht Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass sich die Menschen auch daran halten: „Ich ersuche dringend, dass die Regeln eingehalten werden und dass die sozialen Kontakte auf ein Minimum reduziert werden“, sagte Kurz gestern in einer Videokonferenz mit Journalisten.

Die Regierung handelt vor dem Hintergrund zuletzt gesunkener Infektionszahlen. Der Lockdown wirkt, heißt es in Regierungskreisen. Gestern ist die Zahl allerdings wieder leicht gestiegen – auch wegen der Massentests, die in einigen Bundesländern erst beginnen.

An den Feiertagen droht ein neuerlicher Anstieg. „Die meisten Ansteckungen finden im privaten Bereich statt“, sagt der Kanzler. Strenge Regeln (siehe Kasten) sollen dafür sorgen, dass die Infektionen nicht explodieren.

Für die ersten Monate des Jahres 2021 setzt Kurz dann auf Testungen in großem Umfang. „Österreich ist auf dem Weg zum Test-Weltmeister. Und das ist eine Riesenchance, um gut durch die nächsten Monate zu kommen“, wirbt er.

Die Regierung verfolgt dabei drei Stoßrichtungen: Tests für alle – zwischen 8. und 10. Jänner ist eine neue Runde an Massentests geplant. Tests für bestimmte Berufe. Und Tests in Regionen mit vielen Infektionen.

In der ersten Runde blieb die Teilnahme unter den Hoffnungen. Jetzt sollen nicht nur neue Appelle, sondern auch zusätzliche Anreize die Menschen zu den Teststationen bringen. Die Überlegungen gehen bis hin zu Gutscheinen.

Für Angehörige von Berufen, die mit vielen Menschen in Kontakt kommen, soll die Teilnahme an diesen Tests verpflichtend werden, ebenso eine regelmäßige Wiederholung alle zwei Wochen. Beispiele sind Lehrerinnen und Lehrer oder die körpernahen Dienstleistungen. Mitarbeiter in Pflegeheimen sollen zweimal pro Woche zum Test kommen.