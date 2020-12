Kirchen bieten zu Weihnachten mehr Gottesdienste an

Zu den Weihnachtsfeiertagen wird es eine erhöhte Zahl an Gottesdiensten geben, damit sich die Mitfeiernden besser verteilen können. Darauf haben sich die Mitgliedskirchen des Ökumenischen Rates der Kirchen geeinigt, wie Kathpress am Freitag berichtete. Ferner sollen Gemeinden bestärkt werden, Gottesdienste auch via Video zu übertragen. Nach Möglichkeit soll auch ein Anmeldesystem für die Gottesdienstbesucher angeboten bzw. Gottesdienste gestaffelt abgehalten werden.