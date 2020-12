NEOS drängen auf Sobotka-Rücktritt von U-Ausschuss-Vorsitz

Die NEOS drängen erneut auf den Rücktritt von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) als Vorsitzender des Ibiza-U-Auschusses. Anlass ist ein oe24-Interview Sobotkas, in dem er angesprochen auf Inserate des Glücksspielkonzerns Novomatic in einer Zeitschrift des Alois-Mock-Instituts, dem Sobotka als Präsident vorsteht, meint: „Sie kennen das Geschäft. Fürs Inserat gibt‘s ein Gegengeschäft, natürlich. Das wird man wohl machen dürfen, wenn man einen Thinktank hat.“

Für NEOS-Fraktionsführerin Stephanie Krisper gibt Sobotka damit „freimütig“ zu, „wie das System ÖVP-Novomatic funktioniert“. Er liefere damit einen weiteren Beleg für die Käuflichkeit der Politik unter der Regierung Kurz I, so Krisper, die zudem „verstörend“ findet, dass Sobotka auch einräume, dass es offenbar einen Topf mit Novomatic-Geldern in sechsstelliger Höhe gebe, die von der Novomatic nach „Beratung“ durch das Land Niederösterreich verteilt würden. Sobotka hatte in dem Interview gemeint: „Die Novomatic hat für das Land Niederösterreich, weil sie den Sitz (dort, Anm.) hat, insgesamt eine sechsstellige Summe ausgesucht. Und das Land Niederösterreich berät die Novomatic und sagt, macht‘s einmal mit dem und einmal mit dem.“