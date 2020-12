Einziges Anne-Frank-Denkmal in den USA geschändet

Unbekannte haben die USA-weit einzige Gedenkstätte für Anne Frank geschändet. Bereits am Dienstag wurde die Statue des von den Nazis ermordeten jüdischen Mädchens mit Hakenkreuzen sowie mit den Worten „Wir sind überall“ verunstaltet, wie Kathpress am Freitag berichtete. „Wir werden diejenigen finden, die versuchen, in unserer Stadt Hass zu schüren“, versprach der Polizeichef von Boise im US-Staat Idaho, Ryan Lee.