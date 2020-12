Seefeld – Überraschung beim Großprojekt niederländischer Investoren in Seefeld. Für den auf 41.000 m² geplanten Mix aus Lodges und Apartments mit 485 Betten plus 110 Campingstellplätzen hätten vergangenen Mittwoch auch 6000 m² Gemeindewald final umgewidmet werden sollen. Dieser Tagesordnungspunkt wurde aber vertagt, bestätigt BM Werner Frießer (ÖVP). Die Projektwerber hätten Änderungswünsche geäußert, etwa bei der Größe der Gebäude, um beispielsweise eine Sauna in den Apartments unterzubringen. Hier habe es Unklarheiten gegeben – also vertagt.