Bereits im vergangenen August hatte sich Binderholz das Klausner-Werk in Live Oak, Florida (Klausner Lumber One) für 61 Mio. US-Dollar gesichert. Nun erwarben die Zillertaler auch Klausners Werk in Enfield im US-Bundesstaat North Carolina (Klausner Lumber Two) für 83,4 Mio. US-Dollar, wie Binderholz gestern bekannt gab. Nach einigen Investitionen werde das Werk Ende 2021 starten können. Um dieses Werk hatte auch Mayr-Melnhof Holz mitgeboten.