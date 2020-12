Innsbruck – Am letztjährigem 6. Oktober stand Tirol unter Schock. Ein 26-jähriger Einheimischer hatte in Kitzbühel frühmorgens aufgrund von Trennungsschmerz, Eifersucht und Zurückweisung seine Ex-Freundin, deren ganze Familie und einen im Haus aufhältigen Bekannten der Frau erschossen. Fünf Leute fanden den Tod. Eine Wahnsinnstat, die noch am selben Tag um die Welt ging.