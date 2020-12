Obdachloser droht nach mutmaßlicher Brandstiftung in Innsbruck Anstalt

Im August brach an einem Innsbrucker Bauernhof ein Brand aus. Eine Obdachlose aus Ungarn wurde als Verdächtige verhaftet. Die Amtsbekannte wollte sich zu den Vorwürfen nicht äußern. So wurde von der Polizei versuchte Brandstiftung angenommen. Da ein Psychiater als Motiv eine Psychose verbunden mit fehlender Krankheitseinsicht ortete, ging es gestern am Landesgericht um die Anstaltseinweisung der 32-Jährigen. Überschießend für Verteidiger Norbert Tanzer.