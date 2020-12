Bei Brexit zeichnet sich kein Happy End ab

Kurz vor Ablauf der Frist stehen die Zeichen für eine Einigung in den Brexit-Verhandlungen schlecht. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zeigte sich laut Diplomaten skeptisch über die Aussichten eines Handelsabkommens mit Großbritannien: „Die Situation ist schwierig. Die Haupt-Hindernisse bestehen weiter“, habe sie die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union am Freitag wissen lassen, sagte der Insider.

Die Kommissionschefin hatte sich demnach am zweiten Tag des EU-Treffens in einer kurzen Ansprache an die Gipfelteilnehmer gewandt. „Die Wahrscheinlichkeit eines ‚no deal‘ ist größer als die eines ‚deals‘“, sagte der EU-Vertreter.

Von der Leyen hatte sich am Mittwochabend mit dem britischen Premierminister Boris Johnson auf die neue Frist bis Sonntag geeinigt. Johnson dämpfte danach die Erwartungen an ein Abkommen. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es nicht zu einer Vereinbarung komme.

Schon seit längerem haben sich die Brexit-Unterhändler aus London und Brüssel in den Hauptstreitpunkten verhakt: die künftigen Fischerei-Rechte, Garantien für einen fairen Wettbewerb und einen Streitschlichtungsmechanismus im Falle von Verstößen gegen das geplante Abkommen. Sollte es am Wochenende nicht doch noch zum Durchbruch kommen, droht Anfang 2021 ein harter Bruch mit größeren Verwerfungen für die Wirtschaft. Großbritannien war Ende Jänner 2020 offiziell aus der EU ausgetreten. Am 31. Dezember endet die Übergangsphase, in der es noch EU-Regeln anwenden muss.