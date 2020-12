USA berichten über Einmarsch Eritreas in Tigray

Truppen Eritreas sind nach Angaben der US-Regierung offenbar in die äthiopische Krisenregion Tigray einmarschiert. Ein Sprecher des US-Außenministeriums erklärte am Freitag, es lägen „glaubwürdige Berichte“ über einen eritreischen Militäreinsatz in Tigray vor. Sowohl Eritrea als auch Äthiopien dementierten dies allerdings.