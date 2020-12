TVB Stubai fehlen im kommenden Jahr 2,1 Mio. Euro

Neustift i. St. – Im Tourismus sei es momentan nicht so lustig, bringt es Adrian Siller unverblümt auf den Punkt. Der 40-jährige Neustifter Skiverleih-Betreiber ist frisch gewählter Obmann im Tourismusverband Stubai. Das Schwierigste sei wohl die mangelnde Planungssicherheit. „Wir sperren am 7. Jänner unsere Betriebe auf. Die Frage ist nur, für wen“, so Siller. Die Gäste seiner Ferienwohnungen beispielsweise haben den Winterurlaub komplett storniert und auf Oster­n bzw. die Sommermonat­e umgebucht. Auch wenn derzeit keine Gäste im Tal sind, hat sich der TVB dazu entschieden, die Loipen zu präparieren. „Wir möchten wenigstens für die ­Einheimischen da sein und ihnen ein Stück Normalität bieten“, sagt Siller.