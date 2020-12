Bei Brexit zeichnet sich kein Happy End ab

Kurz vor Ablauf der Frist stehen die Zeichen für eine Einigung in den Brexit-Verhandlungen schlecht. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zeigte sich laut Diplomaten skeptisch über die Aussichten eines Handelsabkommens mit Großbritannien: „Die Situation ist schwierig. Die Haupt-Hindernisse bestehen weiter“, habe sie die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union am Freitag wissen lassen, sagte der Insider.

Die Kommissionschefin hatte sich demnach am zweiten Tag des EU-Treffens in einer kurzen Ansprache an die Gipfelteilnehmer gewandt. „Die Wahrscheinlichkeit eines ‚no deal‘ ist größer als die eines ‚deals‘“, sagte der EU-Vertreter. Auch der britische Premierminister Boris Johnson bezeichnete dieses Szenario erneut als „sehr, sehr wahrscheinlich“. Er habe vonseiten der EU kein „großes Angebot, keine große Veränderung“ im Konflikt um faire Wettbewerbsbedingungen und um Fischfangrechte gesehen, so Johnson. Er betonte jedoch, dass Großbritannien die Verhandlungen nicht vorzeitig beenden werde. „Wir werden weiter verhandeln“, sagte er.