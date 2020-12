Ischgl – In anderen Jahren wären es Bilder für die Welt: viel Schnee, tolle Pisten. Ischgl wäre bereit für eine neue Skisaison. Jetzt ist es still. Alles außer Betrieb. Abgesehen von ein paar Zubringerautos und wenigen Menschen, die in Geschäften Regale einräumen, ist nichts los. Als Passant fällt man auf, als Medienmensch sowieso.