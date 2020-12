Flock bei Skeleton-Heimweltcup in Igls Dritte

Janine Flock hat sich im dritten Skeleton-Weltcup-Rennen in dieser Saison erstmals geschlagen geben müssen, ist aber zum dritten Mal auf das Podest gefahren. Die 31-jährige Tirolerin kam nach ihrem Doppel-Triumph beim Auftakt in Sigulda am Freitag beim Heimevent in Igls auf Rang drei. Der Bewerb wurde in nur einem Lauf entschieden.