Europäischer Filmpreis: „The Big Hit“ ist beste Komödie

Die Europäische Filmakademie hat die Gefängnisgeschichte „The Big Hit“ als beste europäische Komödie des Jahres ausgezeichnet. Regisseur Emmanuel Courcol bedankte sich am Freitagabend in einer Videoschaltung. Der französische Film erzählt, wie Häftlinge zusammen das Theaterspielen entdecken. Sie inszenieren Samuel Becketts „Warten auf Godot“. Der Film beruhe auf einer wahren Begebenheit, so Courcol. Als bester Animationsfilm wurde „Josep“ des Regisseurs Aurel ausgezeichnet.