Regierung kündigt weitere Kontaktbeschränkungen an

Nachdem am Heiligen Abend und am Christtag Treffen mit zehn Personen erlaubt sind, gilt ab dem 26. Dezember wieder die jetzige Regel mit sechs Erwachsenen und sechs Kindern aus maximal zwei Haushalten. Das ist auch für die Silvesterfeierlichkeiten so vorgesehen, sagte Kurz.

„Gerade im privaten Bereich ist die Ansteckung hoch“, betonte Kurz. Er appellierte daher einmal mehr, Kontakte auf das Notwendige zu reduzieren, „und auch nicht ständig und dauernd“. Denn „auch wenn unsere Zahlen sinken“, sei „das Niveau weiter zu hoch“. Die Pandemie sei „alles andere als vorbei“ und „es kommt eine harte Zeit auf uns zu, im Jänner, im Februar, im März“. Einschränkungen seien daher notwendig. Die Bundesländer erhalten etwa die Möglichkeit, eine Maskenpflicht an stark frequentierten Plätzen im Freien zu einführen. Zudem wird Mund-Nasen-Schutz am Arbeitsplatz verpflichtend, überall dort, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann.

Der Bundeskanzler kündigte die zweite Tranche der Massentests für Jänner an: In den Ländern von 8. bis 10. Jänner, in Wien sogar bis 17. Jänner. Körpernahe Berufsgruppen müssen sich ab 8. Jänner alle zwei Wochen testen lassen, dazu zählen etwa Lehrer und Pädagogen. Die Gruppen würden nun von der Regierung gemeinsam mit den Sozialpartnern festgelegt. Diese Testungen sollen „zumindest“ in der Anfangszeit des Jahres erfolgen.