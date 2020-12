USA lassen ersten Corona-Impfstoff zu

„Der erste Impfstoff wird in weniger als 24 Stunden verabreicht werden“, kündigte Trump in einem Video am Freitagabend (Ortszeit) auf Twitter an. Seine Regierung habe bereits damit begonnen, den Impfstoff des Mainzer Pharma-Unternehmens BioNTtech und des US-Unternehmens Pfizer an alle US-Staaten zu verschicken. Deren Gouverneure würden entscheiden, an wen die Impfungen dort als erstes verabreicht würden.