Trump lässt zweiten afroamerikanischen Häftling hinrichten

Die Regierung des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump hat kurz vor dessen Ablösung zum zweiten Mal in zwei Tagen einen wegen Mordes verurteilten Schwarzen hinrichten lassen. Alfred Bourgeois (56) wurde am Freitagabend (Ortszeit) in Terre Haute im US-Staat Indiana mit einer Giftspritze getötet, wie US-Medien berichteten. Der Lkw-Fahrer war im Jahr 2004 schuldig gesprochen worden, seine zweieinhalb Jahre alte Tochter missbraucht, gefoltert und getötet zu haben.