Washington – Am Montag wählen in den USA die Wahlleute den Präsidenten. Sie treffen sich dazu in den Bundesstaaten und geben ihre Stimmen ab, die am 6. Jänner durch den Kongress in Washington ausgezählt werden. Sofern die Wahlleute sich an die zertifizierten Ergebnisse der Volkswahl halten – wozu sie in den meisten Staaten gesetzlich verpflichtet sind –, wird der Demokrat Joe Biden mit 306 zu 232 Stimmen gewinnen.