Alkolenker verursachte Unfall und löste Suchaktion aus

Ein betrunkener Kärntner, der sich nach einem Autounfall davon gemacht hatte, hat am Freitagabend in Völkermarkt eine Suchaktion ausgelöst. Laut Polizei war der 44-Jährige wegen der Alkoholisierung mit seinem Pkw von der Straße abgekommen, das Auto überschlug sich und landete in einer Senke auf dem Dach. Der Lenker kletterte aus dem Wrack und fuhr per Anhalter zurück in die Stadt. Die Einsatzkräfte suchten in der Umgebung der Unfallstelle nach dem Lenker.