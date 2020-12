Caviezel gewinnt Super-G von Val d‘Isere

Kugelverteidiger Marco Caviezel hat am Samstag das erste Speedrennen der Ski-Herren in dieser Saison gewonnen. Der Schweizer setzte sich bei schwierigen Pisten- und Sichtverhältnissen im verkürzten Super-G von Val d‘Isere vor dem Norweger Adrian Smiseth Sejersted (+0,10 Sek.) und Christian Walder (+0,54) durch. Der Kärntner kam erstmals in seiner Karriere auf das Podest. Für Caviezel war es der erste Weltcupsieg, erst im Juni hatte er sich die Achillessehne gerissen.