Im Ortsgebiet der Kärntner Gemeinde Seeboden ist am Samstag gegen 10.00 Uhr ein Brand in einem Betrieb ausgebrochen. Weil dort unter anderem Batterien für Elektromobilität gelagert werden, warnte die Polizei vor einem möglichen Austritt giftiger Gase. Die Bevölkerung von Seeboden solle die Fenster schließen und die Wohnräumlichkeiten nicht verlassen, so der Appell.