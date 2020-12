Von der Aufstiegs-Vision ist der FC Wacker Innsbruck weit entfernt

Klar, dass die gestrige Spielanalyse die Adventstimmung vermieste. Trainer Daniel Bierofka, dem die Heimpleite direkt nach dem Schlusspfiff noch „unerklärlich“ war, schickte seine Truppe mit kritischen Worten in die Weihnachtspause. Wenn man sich in wichtigen Spielen selbst zu oft ins Knie schießt, wird man bestraft. Speziell im Duell gegen Lafnitz leisteten sich die Innsbrucker zu viele Aussetzer. Der Chancentod wechselte sich mit tödlichen Fehlpässen ab. Eine Mixtur, die Lafnitz voll in die Karten spielte. Symptomatisch – fünf der bisherigen sieben Heimspiele beendete der FC Wacker in Unterzahl. Und dass Flo Jamnig den ersten Elfmeter in seiner Karriere vergab, passte ebenso zu diesem Spiel wie Ronivaldos fast schon chronische Abschlussschwäche.