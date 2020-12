Die Brust bei der WSG Tirol ist breit, der Kopf ist frei für das Duell bei Rapid

Graz – Sturm bestätigte gestern den Aufwärtstrend, stürmte auf Platz drei und feierte einen souveränen 3:0-Heimsieg gegen die Admira. Die „Blackys“ schafften damit den vierten Sieg in Folge. Altach schoss sich mit einem 4:1-Erfolg in Ried aus seiner Krise. Die Vorarlberger reichten damit die rote Laterne an die Admira weiter. Hartberg holte in St. Pölten einen 0:2-Rückstand auf und erkämpfte sich mit dem 2:2 noch einen Punkt.