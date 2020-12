SPÖ und NEOS fordern mehr Tests in Pflegeheimen

Endlich ausreichend Tests in Alten- und Pflegeheimen, aber auch Schulen haben am Samstag SPÖ und NEOS gefordert. Der stellvertretende NEOS-Klubchef Nikolaus Scherak sieht hier ein „unfassbares Versagen der Bundesregierung“. SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher appellierte - ebenfalls im ORF-“Mittagsjournal“ - „endlich vom Reden ins Tun“ zu kommen. Scharfe Kritik an den jüngsten Corona-Maßnahmen kam einmal mehr von der FPÖ.