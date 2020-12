Scala-Intendant Meyer prognostiziert schwieriges Jahr 2021

Scala-Intendant Dominique Meyer rechnet mit einem schwierigen Jahr 2021. „Viele Menschen haben das Jahr 2020 dank Stützungsmaßnahmen bewältigt, doch 2021 wird schwieriger sein“, sagte Meyer nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur ANSA bei einer Videokonferenz am Samstag in Mailand. Die Scala müsse vorerst auf Touristen verzichten, die vor der Pandemie 35 Prozent der Zuschauer ausmachten. „Das ist ein enormer Verlust“, so Meyer.