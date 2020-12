Gefährlicher Brand in Kärntner Lager mit Lithium-Ionen-Akkus

Am Samstagvormittag ist in der Kärntner Gemeinde Seeboden (Bezirk Spittal an der Drau) ein Brand in einem Firmenlager mit rund 10.000 Lithium-Ionen-Akkus ausgebrochen. Das Feuer breitete sich rasch aus, es kam zu kleineren Explosionen von Akkus, auch ein Reifenlager in einem Container geriet in Brand, berichtete die Polizei. Die Bevölkerung musste wegen starker, toxischer Rauchentwicklung zuhause bleiben und die Fenster geschlossen halten.