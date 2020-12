Sturm Graz nach 3:0 über Admira Dritter

Sturm Graz ist am Samstag zumindest vorerst auf Platz drei der Fußball-Bundesliga vorgestoßen. Die Steirer setzten sich im eigenen Stadion gegen die Admira mit 3:0 durch und holten damit ihren fünften Pflichtspiel-Erfolg in Serie. Die Südstädter hingegen fielen ans Tabellenende zurück, weil das bisherige Schlusslicht SCR Altach bei der SV Ried einen 4:1-Erfolg feierte. Der SKN St. Pölten und der TSV Hartberg trennten sich 2:2.

In Graz feierte Sturm nach Anlaufschwierigkeiten einen letztlich souveränen 3:0-(1:0)-Sieg über die Admira. Die „Blackys“ schafften damit den vierten Bundesliga-Sieg en suite, während die Niederösterreicher nach guter Leistung in der ersten Hälfte auf den letzten Tabellenplatz zurückfielen. Sturm wahrte den Anschluss zum Spitzentrio LASK, Salzburg und Rapid und überholte die Wiener vorerst sogar dank der besseren Tordifferenz. Jon Gorenc-Stankovic war in der 43. Minute im Strafraum goldrichtig positioniert und spitzelte den Ball zum 1:0 ins Tor. Davor hatte eine Drangphase der Admiraner nichts Zählbares eingebracht. Nach der Pause trafen Stürmer Kevin Friesenbichler (58.) und in der Nachspielzeit Gregory Wüthrich (93.) für erneut effiziente Grazer, die zumindest bis Sonntagnachmittag auf dem dritten Platz stehen.