Brexit-Verhandlungen kurz vor Fristende weiter schwierig

Kurz vor dem wohl entscheidenden Tag im Ringen um einen Brexit-Handelspakt zeichnet sich nach Angaben aus Verhandlungskreisen weiter keine Lösung ab. Die Verhandlungen in Brüssel liefen weiter, blieben aber schwierig, hieß es am Samstagabend von der britischen Seite. Das EU-Angebot sei weiterhin „inakzeptabel“. Weitere Gespräche, auch am Sonntag, seien wahrscheinlich. Der Sonntag wurde von beiden Seiten als letzter Tag für eine Einigung festgelegt.