Weiter keine Lösung bei Brexit-Verhandlungen absehbar

Bei den Brexit-Verhandlungen stehen die Zeichen für eine Einigung kurz vor Ablauf der Frist nach wie vor schlecht. Das Angebot der Europäischen Union sei weiterhin nicht akzeptabel, hieß es am Samstagabend in britischen Regierungskreisen. Großbritannien und die EU haben sich eine Frist bis Sonntag gesetzt. Bis dahin soll sich zeigen, ob ein Handelsabkommen für die Zeit ab Jänner 2021 möglich ist. Die Gespräche sollten auch in der Nacht weitergeführt werden.