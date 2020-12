Erneut Demonstrationen gegen Sicherheitsgesetz in Frankreich

Den dritten Samstag in Folge haben in Frankreich mehrere zehntausend Menschen gegen das geplante Sicherheitsgesetz protestiert. Nach den schweren Ausschreitungen an den beiden vorhergehenden Wochenenden verliefen die Demonstrationen in der Hauptstadt Paris und anderen Städten dieses Mal weitgehend friedlich. Landesweit gingen nach Angaben der Organisatoren rund 60.000 Menschen auf die Straßen, das Innenministerium sprach von mehr als 26.000 Demonstranten.

In Lyon, wo sich nach Behördenangaben rund 2000 Demonstranten an den Protesten beteiligten, setzten die Sicherheitskräfte Tränengas ein. Kleinere Kundgebungen gab es auch in Montpellier mit 1800 Demonstranten, Straßburg, Lille, Bordeaux, Toulouse und Marseille. An den vergangenen beiden Wochenenden waren die Proteste in Paris in Gewalt umgeschlagen. Dutzende Sicherheitskräfte wurden verletzt.