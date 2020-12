Gemäldegalerie der Akademie mit Sonderschau zu Van-Dyck-Bild

„Vielschichtig. Das früheste Selbstbildnis des Anthonis van Dyck“ ist bis zum 2. Mai zu sehen. Darüber hinaus wird die aktuelle Ausstellung des Kupferstichkabinetts zu Rudolf Jettmar am interimistischen Standort bis 14. März verlängert. Im Frühjahr setzt man dann auf eine Kooperation mit dem Gastgeber Theatermuseum: In der Videoinstallation „After the End and Before the Beginning“ installieren toxic dreams von 10. Februar bis 11. Mai zwei Stationen in den Galerieräumen.