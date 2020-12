Die gute Geschichte: Von Eritrea an den Achensee

Innsbruck – Mikal stammt aus Eritrea. 2015 kam sie mit ihrer Familie nach Wien. Dort hat sie zunächst ein Gymnasium besucht und dann doch beschlossen, eine Berufsausbildung zu machen. Es war keine leichte und eine sehr mutige Entscheidung, für die Lehre die Familie und erste gewonnene Freunde in Wien zu verlassen und an den weit entfernten Achensee zu übersiedeln. Glücklicherweise bekam sie dabei Unterstützung: über das Projekt ProLehre der Caritas, das durch den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds und das Bundeskanzleramt kofinanziert wird, bekommen junge Menschen, die von Wien auf Lehrstellen in die Bundesländer vermittelt werden, einen Buddy zur Seite gestellt. So wird die soziale Integration am neuen Ort erleichtert.