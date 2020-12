Zweiter Weltcup-Damen-RTL in Courchevel auf Montag verlegt

Das alpine Weltcup-Wochenende der Ski-Damen in Courchevel hat am Sonntag eine am Vortag noch nicht erwartete Verschiebung gebracht. Der zweite Riesentorlauf im französischen Ski-Ort musste aufgrund schlechter Pistenbeschaffenheit um rund 24 Stunden auf Montag verlegt werden, die Startzeiten sind 10.00 und 13.00 Uhr. Eine maschinelle Bearbeitung des Hanges hat der Strecke so zugesetzt, dass an ein Rennen unter diesen Bedingungen nicht zu denken war.