London veröffentlichte Details zur No-Deal-Vorbereitung

Kurz vor Ablauf der wohl letzten Frist im Ringen um einen Brexit-Handelspakt zeichnet sich nach weiter keine Lösung ab. Die Regierung in London veröffentlichte bereits Details zu ihrer No-Deal-Planung. Man habe ein Strategiebuch entwickelt, in dem „jedes einzelne vorhersehbare Szenario durchgespielt“ werde, hieß es. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und der britische Premier Boris Johnson sollen am Sonntag noch einmal miteinander sprechen.