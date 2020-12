Motorradlärm und Pflege Themen im Landtag

Die schwarz-grüne Koalition wird in der Landtagssitzung ab Mittwoch einen weiteren Antrag zur Eindämmung des Motorradlärms im Außerfern beschließen. „Lärmbelastung, Luftverschmutzung, Stau, all das beeinträchtigt die Lebensqualität vieler Tirolerinnen und Tiroler“, erklären Verkehrssprecher Michael Mingler von den Grünen und Florian Riedl von der ÖVP. Mit den Fahrverboten für laute Motorräder auf drei Strecken im Außerfern habe Tirol heuer einen österreichweit viel beachteten Weg eingeschlagen. Konkret sollen die in diesem Sommer erstmals erlassenen Fahrverbote durch das Auswerten der Zählstellen evaluiert werden. Wenn nötig, wolle man nachbessern, versichern Mingler und Riedl.