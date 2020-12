Bischof Glettler: „Österreich soll 100 Familien aufnehmen“

Wien, Innsbruck, Athen – Die Situation in den griechischen Flüchtlingslagern spitzt sich durch Kälte und Nässe dramatisch zu. In der Bundesregierung weigert sich die ÖVP weiter hartnäckig, Kinder aufzunehmen. Zwei Wochen vor Weihnachten haben nun Kirche und Zivilgesellschaft den Druck für eine humanitäre Lösung erhöht.

Die Initiative „Courage – Mut zur Mitmenschlichkeit“ erinnerte mit einer symbolischen Herbergssuche vor dem Wiener Stephansdom an das Schicksal der Flüchtlinge von Lesbos. Dompfarrer Toni Faber bezeichnete eine Aufnahme darbender Flüchtlinge als „Gebot der Stunde“. Mensch sein bedeute, in Not geratene Brüder und Schwestern „als Menschen zu behandeln“, mahnte Faber. Er und der Innsbrucker Diözesanbischof Hermann Glettler unterstützten die Initiative, die nach eigenen Angaben bereits Quartiere für mehr als 3000 Flüchtlinge in Österreich hätte, „von ganzem Herzen“, sagte Faber. Glettler und „Courage“-Initiatorin Katharina Stemberger haben sich vor wenigen Tagen auf Lesbos selbst ein Bild von der Lage gemacht. Die Flüchtlinge führten dort „ein menschenunwürdiges Dasein“ und müssten auf dem Boden schlafen, während Österreich die Möglichkeiten habe, Lebensraum für sie zu schaffen, berichtete Faber.