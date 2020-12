Johnson und von der Leyen wollen weiter verhandeln

Die Post-Brexit-Gespräche dürften noch einmal verlängert werden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premierminister Boris Johnson wollen das noch heute verkünden, heißt es aus EU-Kreisen. Bisher galt der Sonntag als letzter Termin für eine Einigung zwischen der EU und Großbritannien. Die Regierung in London veröffentlichte bereits Details zu ihrer No-Deal-Planung. Eine No-Deal-Lösung würde zu massiven Handelshemmnissen führen.

Man habe ein Strategiebuch entwickelt, in dem „jedes einzelne vorhersehbare Szenario durchgespielt“ werde, hieß es in London. So wie die Dinge stünden, bleibe das Angebot der EU inakzeptabel, hieß es laut britischen Medienberichten aus Verhandlerkreisen. Die britische Position sei unverändert: Jedes Abkommen müsse fair sein und die Prinzipien der Souveränität und der Kontrolle über die eigenen Angelegenheiten respektieren.