Wiesberger schließt Europas Jahreswertung auf Rang 51 ab

Golfprofi Bernd Wiesberger hat das mit acht Millionen Dollar dotierte Saisonfinalturnier der European Tour auf Rang 36 beendet. Der Burgenländer spielte am Sonntag in Dubai eine 70er-Runde (2 unter Par) und verbesserte sich noch um drei Positionen. In der Jahreswertung (Race to Dubai) landete der 35-Jährige auf Rang 51. Europas erfolgreichster Golfer des Jahres ist zum dritten Mal Routinier Lee Westwood.