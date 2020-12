Gespräche über Post-Brexit-Handelspakt werden fortgesetzt

Die Gespräche über einen Post-Brexit-Handelspakt zwischen Großbritannien und der Europäischen Union werden doch noch einmal fortgesetzt. Darauf einigten sich EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und der britische Premierminister Boris Johnson bei einem Telefonat am Sonntag. Eigentlich sollte bereits eine finale Entscheidung über die Verhandlungen getroffen werden, doch diese wird nun nochmals vertagt. Johnson hält die Chancen auf eine Einigung für gering.

Beide Seiten seien „noch sehr weit auseinander“, ein Scheitern der Gespräche sei deshalb weiter das „wahrscheinlichste“ Ergebnis, sagte Johnson. Die Hoffnung, dass es doch noch zu einem Deal kommt, wollte er aber noch nicht aufgeben. „Wir werden weiter miteinander sprechen und sehen, was wir tun können.“ Johnson erneuerte auch sein Angebot, mit einzelnen EU-Hauptstädten direkt in Verhandlungen zu treten. Trotzdem müsse man auf ein Scheitern vorbereitet sein. Was auch immer geschehe, Großbritannien werde es „sehr, sehr gut gehen“, betonte er.