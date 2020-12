Borussia Dortmund trennt sich laut „Bild“ von Trainer Favre

Lucien Favre ist nicht mehr Trainer von Borussia Dortmund. Wie die „Bild“-Zeitung am Sonntag berichtete, hat der BVB den 63-jährigen Schweizer einen Tag nach der 1:5-Heimniederlage gegen den VfB Stuttgart freigestellt. Es war das dritte sieglose Spiel der Dortmunder in der deutschen Fußball-Bundesliga in Folge. Favre selbst nannte das Debakel eine „Katastrophe“. Er war seit Sommer 2018 als Nachfolger von Peter Stöger Cheftrainer in Dortmund.