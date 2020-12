Hunderte Schulkinder in Nigeria nach Angriff verschwunden

Nach einem Angriff bewaffneter Männer auf eine Schule in Nigeria werden Hunderte Schüler vermisst. Bei dem Überfall am Freitag auf die staatliche Oberschule in Kankara in der Nordregion Katsina schossen die Angreifer mit automatischen Waffen um sich, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Augenzeugen berichteten, dass zahlreiche Kinder verschleppt wurden.