Trump bekräftigt Veto bei Verteidigungshaushalt

Zwischen dem US-Kongress und Präsident Donald Trump zeichnet sich kurz vor dessen Ausscheiden aus dem Amt eine Machtprobe ab: Trump bekräftigte am Sonntag per Twitter, dass er gegen das von beiden Kongress-Kammern jeweils mit mehr als einer Zweidrittelmehrheit verabschiedete Gesetzespaket zum Verteidigungshaushalt (NDAA) sein Veto einlegen werde.

Neben der Finanzierung der US-Streitkräfte ist in dem Paket auch eine Ausweitung von US-Sanktionen gegen die deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2 vorgesehen. Außerdem soll der von Trump angekündigte Teil-Abzug von US-Truppen aus Deutschland zunächst blockiert werden. Damit das Gesetz in Kraft tritt, muss Trump es unterzeichnen.

Der Präsident schrieb am Sonntag auf Twitter zur Begründung für sein geplantes Veto, der größte Gewinner wäre China. Worauf er sich bezog, blieb zunächst unklar. Bisher hatte Trump unter anderem wegen eines Streits über die Reglementierung von Online-Plattformen und wegen einer möglichen Umbenennung von Militärstützpunkten angekündigt, seine Unterschrift zu verweigern. Sein Veto könnte durch eine Zweidrittelmehrheit jeweils im Repräsentantenhaus und im Senat - also in beiden Kammern des Kongresses - überstimmt werden.