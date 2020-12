Österreich im Skiflug-WM-Teambewerb nur Sechster

Das ersatzgeschwächte ÖSV-Team ist im abschließenden Teambewerb der Skiflug-WM in Planica nicht über den sechsten und drittletzten Rang hinausgekommen. Philipp Aschenwald, Gregor Schlierenzauer, Timon-Pascal Kahofer und Michael Hayböck verpassten die Medaillenränge am Sonntag um mehr als 240 Punkte. Gold ging an Norwegen, das vor Deutschland und Polen seinen Titel erfolgreich verteidigte.